"Pretty Little Liars"-Reunion: Lucy Hale und Sasha strahlen!

Das dürfte die Pretty Little Liars-Fans erfreuen! Die US-amerikanische Erfolgsserie endete im Jahr 2017 nach sieben Staffeln. Diese intensive Zeit scheint die Darstellerinnen rund um Shay Mitchell (35) und Troian Bellisario (37) zusammengeschweißt zu haben. Auch heute noch verstehen sich die Stars offenbar super – auch wenn sie sich wohl nicht allzu oft sehen. Jetzt trafen sich aber diese zwei Ladys und hielten den Moment fest: Hier strahlen Lucy Hale (33) und Sasha Pieterse (26) um die Wette!

Beide teilten auf ihren Instagram-Profilen den Schnappschuss, auf dem die Schauspielerinnen total happy in die Linse grinsen. Die beiden haben sich anscheinend schon ein paar Jahre nicht gesehen: "Sie ist so wunderbar wie eh und je", schrieb Lucy zu ihrem Posting und machte Sasha zugleich ein kleines Kompliment. Die 26-Jährige, die Alison DiLaurentis gespielt hat, kommentierte das Pic mit "Lieb dich" und einem weißen Herz-Emoji.

Die Blondine versteckte das Foto mit Lucy in einer Bilderreihe, in der sie ihre vergangenen Wochen zeigte. Sasha verbringt viel Zeit mit ihrer eigenen kleinen Familie – mit Ehemann Hudson Sheaffer und Söhnchen Hendrix Wade. In ihre zahlreichen Kuscheleinheiten gab es ebenfalls Einblicke.

Getty Images Die "Pretty Little Liars"-Crew, 2016

Instagram / CljsZhIOvwB Sasha Pieterse, "Pretty Little Liars"-Star

Instagram / CljsZhIOvwB Hudson Sheaffer, Sasha Pieterse und ihr Sohn Hendrix, 2022

