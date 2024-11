Dadurch fühlt sich Sasha Pieterse mit PLL-Co-Stars verbunden

Seit der letzten Folge von Pretty Little Liars hat sich im Leben der Schauspieler so einiges verändert und mittlerweile haben die meisten sogar schon eigene Familien gegründet. Sasha Pieterse (28) findet es ziemlich cool, sich selbst und einen Großteil der anderen Frauen des Haupt-Casts, bestehend aus Shay Mitchell (37), Ashley Benson (34), Troian Bellisario (39) und Lucy Hale (35), als Mütter zu sehen. Im Podcast "Between Us Moms" verriet Sasha, dass die fünf auch nach all den Jahren Kontakt halten und ihr Gruppenchat immer noch aktiv ist. "So viele von uns sind jetzt Mütter und befinden sich in einem ganz anderen Kapitel ihres Lebens und machen es richtig gut", erzählte sie über sich und ihre ehemaligen Kolleginnen.

Die 28-Jährige hat zusammen mit ihrem Mann Hudson Sheaffer den dreijährigen Hendrix Wade und ist damit die einzige in der Runde mit einem Sohn. Troian hat mit ihrem Schauspieler-Ehemann Patrick J. Adams (43) die Töchter Aurora und Elliot, während Shay mit ihrem Partner Matte Babel (44) ihre Mädchen Atlas und Rome großzieht. Ashley bekam erst im Februar ihre erste Tochter, die sie Aspen nannte, womit Lucy die einzige in der Runde ohne Kinder ist. Trotz ihrer neuen Mutter-Rollen haben die "Pretty Little Liars"-Stars die Schauspielerei noch nicht an den Nagel gehängt. "Wir arbeiten immer noch und sind fleißig, und es ist cool, auch das zu sehen", freute sich Sasha im Podcast. Weiter erklärte sie: "Es ist natürlich nichts falsch daran, eine Hausfrau und Mutter zu sein. Aber es macht Spaß zu sehen, dass wir immer noch das tun, was wir lieben und dabei unsere Kinder zu haben, ist einfach so toll!"

Sasha, Ashley und Lucy hatten erst in diesem Monat ein kleines Wiedersehen auf dem WIF Max Mara Face of the Future Event. Lucy erzählte gegenüber People, wie es war, auf die anderen beiden PLL-Stars zu treffen: "Ich war so glücklich, sie zu sehen. Ich meine, man weiß nie, wem man bei solchen Veranstaltungen begegnet, aber man geht immer davon aus, dass es seine Freunde sind. Ich habe zuerst Sasha gesehen und dann Ashley, und es ist toll. Ich liebe diese Mädchen, und es ist immer toll, wenn wir uns am selben Ort treffen können." Auch wenn das Treffen auf der Veranstaltung überraschend war, wollen die Schauspielerinnen bald vielleicht etwas planen. "Wir sagen immer: 'Wir müssen ein richtiges Wiedersehen machen'", gestand die "Truth or Dare"-Schauspielerin.

Anzeige Anzeige

Instagram / CljsZhIOvwB Hudson Sheaffer, Sasha Pieterse und ihr Sohn Hendrix, 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images "Pretty Little Liars"-Stars Ashley Benson, Sasha Pieterse und Lucy Hale, Oktober 2024

Anzeige Anzeige