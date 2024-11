Sasha Pieterse plant ihren Sohn zu Hause zu unterrichten

Sasha Pieterses (28) Terminkalender wird in Zukunft noch voller werden! Der Pretty Little Liars-Star hat vor, seinen dreijährigen Sohn Hendrix selbst zu Hause zu unterrichten. Auf die Idee kamen die Schauspielerin und ihr Ehemann Hudson Sheaffer aufgrund ihrer eigenen Vergangenheit. "Mein Mann und ich wurden beide zu Hause unterrichtet", verriet Sasha im Podcast 'Between Us Moms'. Dies war aber nicht unbedingt positiv: "Wir haben beide sehr unterschiedliche Erfahrungen damit gemacht. Ich habe es wirklich geliebt, er nicht, und ich denke, es kommt auf die Umstände an." Trotz der unterschiedlichen Meinungen zu diesem Thema haben die Eltern mehrere Gründe, die für einen Hausunterricht sprechen.

Das Paar ist nämlich viel unterwegs: "Ein Grund ist vor allem, dass wir so viel reisen. Ich möchte seine Ausbildung nicht vernachlässigen, aber auch nicht unsere Zeit als Familie opfern", erklärte die 28-Jährige. Sie und ihr Mann führen ein eigenes Unternehmen, während Sasha zusätzlich als Schauspielerin, Produzentin und Autorin arbeitet. Da sie so viel beschäftigt ist, suchte die Tochter von zwei professionellen Tänzern ein Lernprogramm für ihren Sohn aus, bei dem Lehrer jeden Monat prüfen, ob der Lernprozess reibungslos verläuft. In der Zukunft ist Sasha aber auch offen für eine traditionellere Schulbildung. "Je älter er wird, desto mehr möchte er vielleicht Sport treiben oder Theater spielen oder Gymnastik machen. Ich möchte ihn nicht von etwas fernhalten, das er liebt, nur weil ich selbstsüchtig möchte, dass er zu Hause unterrichtet wird, also können wir das immer wieder ändern", schilderte sie im Podcast.

Obwohl sich also an der Schulbildung von Hendrix noch etwas ändern kann, ist an der beendeten Familienplanung des Paares wohl nicht mehr zu rütteln. Anders als Sashas "Pretty Little Liars"-Kolleginnen Troian Bellisario (39) und Shay Mitchell (37), die beide zwei Töchter haben, ist die "The Image of You"-Darstellerin fertig mit dem Kinderkriegen. Eigentlich war der Plan, mehr als ein Kind zu bekommen, doch als Hendrix etwa ein halbes Jahr alt war, stellten sowohl Sasha als auch ihr Mann fest, dass sie mit der Situation sehr zufrieden waren. Die Schwangerschaft mit ihrem Sohn war für die in Südafrika geborene Mutter aufgrund ihrer PCOS-Erkrankung schon ein Wunder gewesen. "Allein die Tatsache, dass ich tatsächlich schwanger geworden bin, war ein solcher Segen, denn mein PCOS hat mir wirklich Sorgen gemacht", hatte Sasha vor vier Jahren ganz offen gegenüber People gestanden.

Getty Images Sasha Pieterse, Schauspielerin

Instagram / CljsZhIOvwB Hudson Sheaffer, Sasha Pieterse und ihr Sohn Hendrix, 2022

