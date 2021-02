Sie fiel den Zuschauern schon während der ersten Folge ins Auge: Auf Mira Folster war nicht nur das Germany's next Topmodel-Publikum sofort aufmerksam geworden – auch Star-Designer und Gast-Juror Manfred Thierry Mugler (72) erkannte in ihrem Debüt-Walk Potenzial. Mit ihren kurz rasierten Haaren fällt es der Topmodel-Kandidatin leicht, aus der Menge herauszustechen. Doch auch Tattoos und Piercings haben es ihr offenbar angetan. Und an einer Körperstelle hat der Schmuck wohl sogar ihr Selbstbewusstsein repariert.

In einem Q&A auf Instagram wurde die Schönheit auf ihr Lieblingspiercing angesprochen und musste Mira gar nicht lange überlegen: "Ich glaube, meine Nippelpiercings, weil sie das Selbstbewusstsein extrem steigern!" Früher sei sie mit ihren Brüsten unzufrieden gewesen, was ihr ein allgemeines Gefühl der Unsicherheit beschert habe, gestand die Schleswig-Holsteinerin. Doch das habe sich durch den Körperschmuck verändert: "Durch die Piercings finde ich sie wunderschön!"

Die Fans der 19-Jährigen meldeten zwar Bedenken an, wie sich die Nippelpiercings auf das Stillen eines Kindes auswirken könnten, doch Mira wiegelte ab: Sie würde die fraglichen Schmuckstücke dann einfach entfernen – falls sie sie dann überhaupt noch trage. "Die Piercinglöcher an sich beeinträchtigen das Stillen in keiner Weise", erklärte sie.

Instagram / mira.gntm2021.official GNTM-Kandidatin Mira Folster

Getty Images Das Finale von "Germany's next Topmodel" im Jahr 2013

Instagram / mira.gntm2021.official Mira Folster im Februar 2021

