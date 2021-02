Michael B. Jordan (34) meint es wirklich ernst mit der neuen Frau an seiner Seite! Nachdem monatelang spekuliert wurde, dass der Schauspieler das Model Lori Harvey datet, bestätigte er ihre Liasion schließlich im Januar mit einer Reihe süßer Pärchenfotos. Die Beauty scheint den Hottie ziemlich glücklich zu machen – sogar die magischen drei Worte sind bereits gefallen: Michael gestand Lori jetzt ganz öffentlich seine Liebe!

Via Instagram veröffentlichte der Sexiest Man Alive von 2020 jetzt zwei hübsche Fotos mit seiner Freundin. Sowohl Michael als auch Lori sind hier top gestylt und wollen offenbar schick ausgehen. Doch für Aufregung sorgt vor allem die Bildunterschrift: "Ich liebe dich, Baby!", betitelte der Black Panther-Darsteller die Aufnahmen – "Ich liebe dich!", erwiderte seine Partnerin direkt in den Kommentaren.

Wer offenbar noch nicht so ganz begeistert von dieser Beziehung ist? Loris Vater Steve Harvey (64)! In seiner Radiosendung The Steve Harvey Morning Show betonte der Comedian Ende Januar: "Ich habe ihn im Auge. Ich meine, ich mag ihn. Aber ich sage immer: Ich kann dich mögen, aber habe trotzdem einen Teil in mir, der dich hasst – nur für den Fall!" Findet ihr, die beiden geben ein hübsches Paar ab? Stimmt ab!

Getty Images Michael B. Jordan beim BFI London Film Festival in London im Oktober 2019

Instagram / loriharvey Michael B. Jordan und Lori Harvey

Getty Images Steve Harvey, US-Moderator

