Künftig gibt es noch mehr The Masked Singer-Ratespaß – allerdings für die Ohren! Am vergangenen Dienstag ging die neue Staffel der beliebten ProSieben-Show an den Start. Nun dürfen die Zuschauer wieder Woche für Woche mitraten, welche Promis sich unter den flauschigen Kostümen wie dem Leoparden, dem Küken oder der Schildkröte verbergen. Um neue Hinweise zu erhalten, müssen die "The Masked Singer"-Fans aber nicht mehr auf den üblichen Dienstagabend warten – sondern können immer schon montags mit Apple Music rätseln!

Zur diesjährigen Staffel bietet der Streamingdienst ab sofort zusätzliche Ratetipps: Zu jedem "The Masked Singer"-Kandidaten ist dort jeweils eine eigene Playlist hinterlegt, die dabei helfen soll, den Promis auf die Schliche zu kommen! In einer Pressemitteilung wird erklärt: "Mit den Playlisten bei Apple Music erhält die entscheidende Frage der ProSieben-Show – welche Stars stecken unter den Masken? – eine neue Dimension und ein weiteres interaktives Element neben den Live-Votings und Hinweisen in der ProSieben App."

Unter anderem wird für die Schildkröte auf Apple Music der Song "Space-Taxi" von Stefan Raab (54) und der "(T)Raumschiff Surprise"-Besatzung Spucky, Kork und Schrotty aufgelistet. Da es sich bei "(T)Raumschiff Surprise" um eine Das Traumschiff-Parodie handelt, könnte der Track somit ein Hinweis auf Neu-TV-Kapitän Florian Silbereisen (39) sein – oder aber ein Indiz für Thomas Anders (57). Immerhin gab es im Herbst 2020 Spekulationen, der Modern Talking-Star würde der TV-Schiffcrew beitreten – und die "The Masked Singer"-Zuschauer sind offenbar eh überzeugt davon, dass er sich unter dem Schildkröten-Look versteckt!

ProSieben/Willi Weber Das "The Masked Singer"-Rateteam

ProSieben/ Willi Weber Die "The Masked Singer"-Schildkröte

Instagram / floriansilbereisen.official Thomas Anders und Florian Silbereisen

