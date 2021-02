Pamela Anderson (53) schwebt im siebten Ehehimmel! Die ehemalige Baywatch-Darstellerin sorgte zu Weihnachten für eine romantische Überraschung: Sie hat geheiratet – schon wieder. Nur knapp ein Jahr nach der Trennung von Jon Peters sagte sie zu ihrem Bodyguard Dan Hayhurst "Ja". Die Hochzeit ist mittlerweile knapp zwei Monate her, und Pamela und ihr frisch angetrauter Mann gaben nun ein Liebes-Update – aus dem Schlafzimmer.

Im Rahmen der Talkshow "Loose Women" plauderte das einstige Busenwunder offen über die Hochzeit und das Eheleben. Per Videocall wurden die Turteltauben zugeschaltet. Zur Überraschung der anderen Gäste meldeten sie sich kuschelnd zwischen Decken und Kissen. "Wir haben das Bett seit Heiligabend nicht verlassen", kicherte Pamela und schmiegte sich daraufhin noch enger an ihren Dan. Scheint so, als sei ihr Leben als Mann und Frau bisher eine nie endende Hochzeitsnacht.

So können es Pam und ihr Schatz wohl noch eine ganze Weile miteinander aushalten. "Ich glaube nicht, dass wir aus dem Lockdown kommen werden. Ich glaube, wir bleiben für immer im Lockdown", witzelte Dan. Klingt so, also würden sie sich in ihrer rosaroten Blase aka Schlafzimmer pudelwohl fühlen.

