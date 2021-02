Sind Danni Büchner (43) und Ennesto Monté (46) wirklich verlobt? Am 2. Februar wurde die Goodbye Deutschland-Bekanntheit 43 Jahre alt. Für Danni war es ein ganz besonderer Geburtstag, denn erstmals konnte sie ihren Ehrentag mit ihrem neuen Partner Ennesto feiern. Und dieser ließ sich nicht lumpen. Der ehemalige Promis unter Palmen-Teilnehmer überraschte Danni nicht nur mit einem Ständchen, er überreichte ihr auch einen XXL-Klunker – etwa ein Verlobungsring?

Wagt sich die Ex-Dschungelcamp-Teilnehmerin zwei Jahre nach dem Tod ihres Mannes Jens Büchner (✝49) erneut vor den Altar? Gegenüber RTL hielt Danni sich bedeckt. "Das ist das Geschenk von meinem Freund an mich. Was soll ich sagen, wir wissen die Bedeutung", gab die 43-Jährige auf Nachfrage lediglich preis. Doch egal welche Bedeutung hinter dem Ring steckt – Danni liebt ihn! "Ich finde ihn wunder-wunder-schön", schwärmte sie.

Doch ist eine Verlobung wirklich möglich? Das wollte kürzlich auch ein Follower von Ennesto bei einer Fragerunde auf Instagram wissen. Der 45-Jährige betonte zwar, nichts auszuschließen, fügte aber auch hinzu: "Momentan denken wir beide nicht daran." Aber was denkt ihr: Sind Danni und Ennesto verlobt? Nehmt an unserer Umfrage am Ende des Artikels teil.

Anzeige

Instagram / dannibuechner Ennesto Monté und Daniela Büchner

Anzeige

Instagram / dannibuechner Ennesto Monté und Danni Büchner im Januar 2021

Anzeige

Instagram / dannibuechner Ennesto Monté und Daniela Büchner

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de