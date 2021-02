Doppeltes Verwöhnpaket für das Geburstagskind! Ennesto Monté (46) überraschte Danni Büchner (43) an deren großen Tag schon früh am Morgen – und das gleich zweifach! Wie es sich für einen Sänger gehört, gab der Schlagerbarde seiner Herzensdame nämlich ein Ständchen zum Besten. Doch die gebürtige Düsseldorferin durfte sich auch über etwas Handfestes freuen: Denn kurz nach dem gesungenen Gruß wurde auch ein prächtiger Klunker überreicht.

Und nicht nur Daniela wurde beschenkt – auch die Fans durften sich am frühen Montagmorgen mit freuen: Kurz nach seinem Valentinstagskuss teilte das Paar auch die Geburtstagsszene auf Instagram. In ihrer Story zeigte die 43-Jährige zunächst ein komplett schwarzes Video, in dem Ennesto klangvoll "Happy Birthday" anstimmt. Auch aus der frühen Stunde macht er keinen Hehl: "Happy Birthday um halb sieben", dichtete er den Schlussvers spontan um. Das Ständchen sollte nicht das einzige Geschenk bleiben: Unterlegt mit Rihannas (33) "Diamonds" funkelte ein Ring mit einem großen, quadratischen Edelstein aus dem schwarzen Samt eines Etuis.

Von vielen Seiten erreichten Daniela schon früh an diesem Morgen diverse Geburtstagsgrüße, die sie in ihren Storys teilte. Tochter Jada etwa schrieb: "Happy Birthday Mama, du verdienst alles Gute dieser Welt!" So zeitig wie Ennesto dürfte allerdings wohl keiner der Gratulanten gewesen sein.

Anzeige

Instagram / dannibuechner Ennesto Monté und Daniela Büchner

Anzeige

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner im Januar 2021

Anzeige

Instagram / jadakrbs Jada Karabas, Tochter von Daniela Büchner

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de