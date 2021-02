Baby-Segen für Ellie Goulding (34) und ihren Ehemann Caspar Jopling (29)! Vor nun mehr vier Jahren fand die Sängerin in dem Kunsthändler den Mann fürs Leben. Nachdem der Brite Ellie nach nur 18 Monaten Beziehung einen Antrag gemacht hatte, gaben sich die beiden im Sommer 2019 das Jawort. Nun gibt es erneut tolle Nachrichten von dem Paar: Ellie und Caspar werden zum ersten Mal Eltern!

Im Vogue-Interview sprach die "Love Me Like You Do"-Interpretin erstmals über ihre Schwangerschaft: Ellie ist bereits in der 30. Woche! "Wir haben diese eine Show gemacht. Ich war schwanger und hatte keine Ahnung", erinnerte sie sich an ihren letzten öffentlichen Auftritt im vergangenen August. Caspar und Ellie erfuhren die Nachricht, als sie ihren ersten Hochzeitstag feierten. "Es war verrückt, weil es unser einjähriges Jubiläum war", erzählte sie.

Im Interview mit dem Modemagazin gab die Musikerin zu: "Das war nicht geplant. Der Gedanke, schwanger zu werden, schien gar nicht realisierbar zu sein." Durch die Schwangerschaft fühle sie sich plötzlich so menschlich. "Ich habe Kurven, die ich vorher noch nie hatte. Ich genieße es. Mein Mann genießt es", schwärmte Ellie.

Caspar Jopling und Ellie Golding

Ellie Goulding bei der Pariser Fashion Week im Februar 2020

Ellie Goulding und Caspar Jopling, Dezember 2019

