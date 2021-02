Wer ist der unbekannte Hottie, der aktuell mit dem Die Schöne und das Biest-Schauspieler Luke Evans (41) turtelt? Gerade erst sind Paparazzi-Bilder aufgetaucht, die den Hollywoodstar sehr vertraut mit einem nicht näher bekannten Muskelmann am Strand von Miami zeigen. Lukes Fans wollen natürlich wissen, wer der Glückliche ist, der den Body des Darstellers so anfassen darf. Promiflash hat jetzt einen Hinweis bekommen, wer der Unbekannte an Lukes Seite sein könnte.

Laut eines Insiders heißt der bärtige Begleiter Gustavo Naspolini. Seinem Instagram-Account kann man entnehmen, dass er 1989 in Brasilien geboren ist und aktuell in New York City lebt. Gustavo und der Mann auf den Paparazzi-Aufnahmen sehen sich wirklich sehr ähnlich. Ob er es aber wirklich ist, wurde bislang noch nicht offiziell bestätigt. Er entspricht aber auf jeden Fall Lukes Typ – er mag es muskulös und bärtig.

Wie ernst es zwischen Luke und seinem neuen Flirt ist, kann man ebenfalls noch nicht einschätzen. Immerhin gab er erst vor einem Monat die Trennung von dem Sport-Coach Rafa Olarra bekannt. Vielleicht bringt Gustavo – sollte er es denn sein – Luke aktuell einfach nur auf andere Gedanken.

Instagram / gustavonaspolini Gustavo Naspolini, 2020

MEGA Luke Evans mit einem Unbekannten im Meer bei Miami

Instagram / gustavonaspolini Gustavo Naspolini, 2020

