Luke Evans (41) schwingt sich wieder in den Sattel! Der hübsche Schauspieler hatte vor knapp einem Monat verkündet, dass er sich von Boyfriend Rafa Olarra getrennt habe. Erst im Februar 2020 hatte er die Liebe zu dem Sportler mit einem Social-Media-Video öffentlich gemacht – die Beziehung hat somit ungefähr 18 Monate gehalten. Lange traurig war der Die Schöne und das Biest-Darsteller offensichtlich nicht – Luke wurde jetzt beim Fummeln mit einem unbekannten Mann erwischt.

Paparazzi haben den Hollywoodstar jetzt in einem äußerst knappen Badehöschen am Strand von Miami aufgespürt. Dabei zeigte Luke aber nicht nur seinen durchtrainierten Traum-Body, sondern auch seinen mutmaßlichen neuen Flirt. Der männliche Begleiter hat mindestens genau so viele Muskeln wie der Hobbit-Darsteller. Mehr ist bis dato noch nicht über ihn bekannt, aber die beiden wirkten schon sehr vertraut und konnten auch nicht widerstehen, den Körper des jeweils anderen ständig zu berühren.

Doch nicht nur privat scheint es für Luke aktuell richtig gut zu laufen. Er wurde vor Kurzem für die neue Serie "Nine Perfect Strangers" gecastet, deren Cast voller Hollywoodstars ist. Darunter befinden sich unter anderem Nicole Kidman (53), Melissa McCarthy (50) und Michael Shannon (46).

MEGA Luke Evans mit einem Unbekannten im Meer bei Miami

MEGA Luke Evans, 2021 in Miami

