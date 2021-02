Babysegen im Hause Ochsenknecht! Diese Nachricht sorgte am heutigen Abend für große Freude unter den Fans: Jimi Blue Ochsenknecht (29) und seine Freundin Yeliz Koc (27) erwarten zum ersten Mal Nachwuchs – und damit sind sie nicht allein, denn auch Jimis Schwester Cheyenne Ochsenknecht (20) ist in freudiger Erwartung. Diese gratulierte ihrem Bruder jetzt im Netz und machte klar: Sie kann es kaum abwarten, dass sich ihr Baby und das von Jimi in Zukunft kennenlernen!

Unter Jimis Baby-Post auf Instagram hinterließ Cheyenne jetzt einen süßen Kommentar – und dadurch wird klar, dass sich die Blondine schon so richtig darauf freut, bald ein weiteres Baby in der Familie begrüßen zu dürfen. "Lasst es uns angehen!", schrieb die 20-Jährige und brachte ihre große Vorfreude zum Ausdruck: "Unsere Babys werden die besten Freunde."

Doch Cheyenne war bei Weitem nicht die Einzige, die ihre Glückwünsche ausrichtete: Unter anderem meldete sich auch Jimis Bruder Wilson Gonzalez Ochsenknecht (30) auf der Fotoplattform zu Wort – und der kann es offenbar kaum fassen, dass seine beiden Geschwister Eltern werden. "Schon wieder Onkel Willy", kommentierte er die Baby-Verkündung.

Anzeige

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht, Model

Anzeige

Getty Images Jimi Blue Ochsenknecht und Cheyenne Savannah Ochsenknecht

Anzeige

Getty Images Wilson Gonzalez Ochsenknecht auf der Berlin Fashion Week, Berlin 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de