Im vergangenen Jahr rockten sie noch gemeinsam das Parkett – diesmal ist alles anders! Dass die Chemie zwischen Luca Hänni (26) und Christina Luft (31) einfach stimmt, wurde in der 13. Let's Dance-Staffel ziemlich schnell klar. Nach dem großen Finale sprang dann sogar der Funke über – der Sänger und die Tänzerin sind bis heute ein Paar. Für Christina beginnt das TV-Abenteuer jetzt aufs Neue, allerdings mit einem anderen Promi-Schützling. Ob Luca da beim Zuschauen wohl eifersüchtig wird?

Dass man sich beim Tanzen körperlich näherkommt, ist kein Geheimnis. Doch wie geht der Musiker damit um? "Ich glaube, das Wichtigste und das Schöne, das wir wirklich teilen, ist, dass man das volle Vertrauen hat", erklärt er in einem RTL-Video und wendet sich dann an seine Freundin: "Und das habe ich bei dir und das hast du auch bei mir. Das ist ganz wichtig, weil wir arbeiten ja beide in diesem Job [...]. Und ohne Vertrauen geht das nicht." Er freue sich riesig darauf, Christina bald wieder auf der Tanzfläche zu sehen und sei sehr gespannt auf ihren Tanzpartner.

Mit wem die 31-Jährige bei "Let's Dance" antreten wird, entscheidet sich erst in der Kennenlernshow am 26. Februar. Fest steht aber schon jetzt, dass sich Luca keine Sorgen machen muss. "Es gibt gar keinen Grund, eifersüchtig zu sein. Das ist mein Job, ich bin da voll und ganz Profi. Es ist einmal passiert, dass ich mich in meinen Tanzpartner verliebt habe und das ist auch das letzte Mal. Das wird nie wieder passieren. Ich habe die Liebe meines Lebens gefunden", stellt Christina lächelnd klar.

Anzeige

Instagram / lucahaenni1 Christina Luft und Luca Hänni

Anzeige

Instagram / lucahaenni1 Christina Luft und Luca Hänni

Anzeige

Thomas Burg / ActionPress Luca Hänni und Christina Luft bei "Let's Dance"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de