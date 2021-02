Wie haben die Eltern von Evanthia Benetatou (28) und ihrem Verlobten Chris auf ihre Nachwuchs-Neuigkeiten reagiert? Vor wenigen Wochen gaben die beiden Ex-Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmer bekannt, dass sie ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Für das Paar war das eine besonders große Überraschung – immerhin wurde Eva erst einige Monate vorher mitgeteilt, dass sie eigentlich keine Kinder bekommen könne. Doch nicht nur die Reality-TV-Stars waren von den Baby-News ganz aus dem Häuschen: Auch ihre Eltern waren komplett überwältigt!

Im Promiflash-Interview erzählte Eva: "Also meine Mama hat sich das immer so sehr gewünscht. Sie hat auch immer fleißig den Chris angestichelt und gesagt: 'Hör mal Schwiegersohn, wann bekomme ich denn endlich mal ein Enkelkind?'" Chris' Mutter habe dagegen kurz gebraucht, um die Nachrichten zu realisieren und erst einmal das Gesicht verzogen. Im Nachhinein erklärte er jedoch: "Es ist vielleicht sogar so, dass sich die Mamas noch mehr freuen als wir."

Um sich auch später an den Moment erinnern zu können, in dem sie ihren Eltern von den erfreulichen Neuigkeiten berichtet haben, haben Eva und Chris deren Reaktionen aufgenommen. Die Idee dazu stammte von Eva: Die 28-Jährige hat es bei ihrem Liebsten genauso gemacht.

Anzeige

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou im Februar 2021

Anzeige

Instagram / evanthiabenetatou Chris und Eva im September 2020

Anzeige

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou und ihr Verlobter Chris

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de