Evanthia Benetatou (27) im Liebes-Talk: Die Rosenanwärterin, die bei Der Bachelor Bekanntheit durch den Beischlaf mit Andrej Mangold (32) erlangt hatte, musste gerade eben eine echte Niederlage hinnehmen. Sie wurde als erste Kandidatin der diesjährigen Promi Big Brother-Staffel aus dem TV-Container gewählt – die Zuschaueranrufe zu ihren Gunsten haben nicht ausgereicht. Doch kaum zurück in der Realität, kommt die hübsche Brünette schon wieder auf andere Gedanken. Eva ist nämlich frisch verliebt und könnte kaum glücklicher sein!

In ihrer Instagram-Story zeigt sich Eva nun auf einer Autofahrt total verliebt mit ihrem Schatz. In den Clip hatte sie auch Sequenzen eingefügt, die sie an dem Abend direkt nach ihrem Auszug aus dem Container zeigen. Ihr Freund Chris Stenz hatte die ganze Wohnung liebevoll mit Luftballons, Rosenblättern und Geschenken dekoriert. "Er ist einfach der süßeste Mensch auf Erden", erklärt die Beauty. Laut ihren Aussagen hat der Hottie einfach ihr Herz berührt: "Ich bin so überwältigt, Leute! Eins kann ich euch sagen, jetzt beginnt die richtige Lovestory."

Die Beziehung zu Chris machte sie auch erst während "Promi Big Brother" publik. Viele Zuschauer warfen ihr deswegen vor, dies nur wegen der Aufmerksamkeit und Quote gemacht zu haben. Wenig später erklärte sie selbst das Liebes-Outing im Promiflash-Interview: "Es war tatsächlich noch nicht der Plan, dass wir das veröffentlichen, aber letztendlich habe ich mir da genug Gedanken darüber gemacht und es war für mich die beste Entscheidung, das jetzt zu veröffentlichen."

