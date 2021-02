Läuten bei Chloe Ferry (25) etwa bald die Hochzeitsglocken? Erst vor wenigen Wochen sorgte die Geordie Shore-Bekanntheit mit ihrem Liebesleben für Aufsehen: Nach jahrelangem Single-Dasein soll sich die Beauty in Male-Model Kieran Bishop verguckt haben. Jetzt tauchte allerdings ein Bild von Chloe mit einem anderen Mann an ihrer Seite auf: TV-Star Wayne Lineker. Doch nicht nur das: Der Bartträger behauptet sogar, sich mit Chloe verlobt zu haben!

Auf seinem Instagram-Profil veröffentlichte Wayne einen Schnappschuss an der Seite von Chloe. Besonders auffällig daran: Die Blondine hält stolz einen funkelnden Klunker in die Kamera. Neben dem Ring deutet der 58-Jährige auch mit seiner Bildunterschrift eine Verlobung ziemlich eindeutig an: "Sie hat 'Ja' gesagt! Ich liebe dich, Chloe!" Die Fans der TV-bekannten Schönheit sind jedoch skeptisch. "Aprilscherze sind erst in fünf Wochen erlaubt!" und "Das ist doch ganz offensichtlich ein Witz" lauten nur zwei der zahlreichen Kommentare unter dem fragwürdigen Post.

Doch ist denn nun etwas Wahres an der besagten Verlobung? Bis auf ein schlichtes "Liebe dich!" unter dem Beitrag äußerte sich Chloe noch nicht zu den Gerüchten. Die 25-Jährige würde jedenfalls voll und ganz in das Beuteschema des britischen Millionärsklubbesitzers passen. So habe er laut The Sun bereits schon öfter zugegeben, dass er gerne Frauen unter 30 Jahren date. Im November 2018 hatte sich Wayne erst von seiner vorherigen Verlobten getrennt.

Instagram / chloegshore1 Chloe Ferry, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / chloegshore1 Chloe Ferry, TV-Star

Instagram / chloegshore1 Chloe Ferry, Influencerin

