Evanthia Benetatou (28) und ihr Verlobter Chris erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Mit ihrer Schwangerschaft hat die TV-Bekanntheit den besten Grund, an Gewicht zuzulegen und wiegt inzwischen auch tatsächlich bereits acht Kilo mehr. Aber wie steht es um den werdenden Vater? Im Gespräch mit Promiflash verrieten die ehemaligen Sommerhaus der Stars-Teilnehmer, ob auch Chris schon ein paar Schwangerschaftskilos auf den Hüften hat.

Das Phänomen, dass auch Männer während der Schwangerschaft ihrer Frauen an Gewicht zulegen, könne der 31-Jährige bislang nicht an sich beobachten, wie er Promiflash erzählte. Ganz im Gegenteil, denn Chris wirkt dem bewusst entgegen. "Ich mache noch mehr Sport als sonst", berichtete er. Seine Essgewohnheiten haben sich aufgrund der Schwangerschaft nämlich tatsächlich verändert. "Eva bestellt alles, was sie möchte, beißt zweimal rein und der Rest bleibt übrig. Den gibt sie dann mir", plaudert er weiter aus. Deswegen sehe man ihn derzeit meistens beim Sport.

Eva sieht das erhöhte Sportpensum ihres Partners positiv. "Mein Mann wird immer heißer", findet die Beauty. Kein Wunder also, dass auch das Sexleben der beiden durch die Schwangerschaft beflügelt wurde. Dazu verriet sie im Interview: "Die Lust ist größer."

Anzeige

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou und ihr Verlobter Chris

Anzeige

Instagram / chris_b.___ Eva Benetatou und Chris Broy

Anzeige

Instagram / evanthiabenetatou Chris und Eva im September 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de