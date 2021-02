In der Villa von Are You The One? ging es kürzlich heiß her! Zuletzt tauschte Paradise Hotel-Star Germain innige Zungenküsse – allerdings nicht mit seiner eigentlichen Flamme Christin, sondern mit Beauty & The Nerd-Bekanntheit Vici. Davon bekam die temperamentvolle Beauty mit der Lockenpracht natürlich schnell Wind und war wenig begeistert. Mit Promiflash sprach Christin darüber, wie sie inzwischen zu Germains Fremdknutscherei steht.

Im Gespräch mit Promiflash erinnert sich die 25-Jährige an das Liebesdreieck. Was Germains Sprunghaftigkeit in der Partnerwahl angeht, gibt sie sich inzwischen aber gelassen. "Etwas anderes ist von Jungs im Alter von 22 Jahren auch nicht zu erwarten. Sie können sich nicht festlegen und wollen noch die Welt entdecken", erklärt sie. Außerdem habe auch sie in der Dating-Show nicht wirklich nach der großen Liebe gesucht. Somit sei der Kuss zwischen Germain und Vici keine große Sache für sie gewesen. Der sexuellen Anziehungskraft zwischen ihr und dem Herzensbrecher habe das jedenfalls keinen Abbruch getan.

Selbst nachdem Christin inzwischen im TV gesehen hat, dass Germain wohl ernsthaftes Interesse an Vici gezeigt hatte, reagierte sie wenig betroffen. Verletzt sei sie nicht. Stattdessen gibt sie sich sogar ungewohnt wohlwollend und hält ihm zugute, dass er das persönliche Gespräch mit ihr gesucht habe.

Alle Infos zu “Are You The One?” bei TVNOW.

Anzeige

TVNow Germain und Victoria bei "Are You The One?"

Anzeige

TVNow Germain und Christin bei "Are You The One?"

Anzeige

TVNow Germain und Christin bei "Are You The One?"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de