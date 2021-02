Julia Prokopy (25) hat ihre Schwangerschaft wohl langsam satt! Die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin erwartet ein Kind von ihrem Ex Nico Schwanz (43). Schon vor Monaten verriet die Flugbegleiterin, dass sie sich über eine kleine Tochter freuen kann. Inzwischen befindet sich die 25-Jährige bereits in der 39. Schwangerschaftswoche, also im Endspurt! Tatsächlich kann Julia die Geburt auch gar nicht mehr erwarten und ist schon ein bisschen genervt...

Via Instagram veröffentlichte die werdende Mutter jetzt ein hübsches Babybauch-Update. Was einem hier neben ihrer XXL-Kugel sofort ins Auge springt? Julia hat auf dem Foto einen ziemlich grimmigen Blick aufgelegt! Das entgeht auch ihren Followern nicht. Eine von ihren Abonnenten fragt die Influencerin in den Kommentaren: "Warum schaust du so wütend?" – woraufhin die Schwangere ehrlich antwortet: "Das ist mein genervter, 'Kein Bock mehr zu warten'-Blick."

Auch die Bildunterschrift der Mami in spe spricht Bände: "Eine Schwangerschaft dauert circa 40 Wochen, außer die letzten vier Wochen, die dauern Jahre!", witzelt Julia. Könnt ihr nachvollziehen, dass sie so langsam keine Lust mehr hat, auf die Geburt zu warten? Stimmt ab!

Julia Prokopy, TV-Star

Instagram / julia_prokopy Julia Prokopy, Influencerin

Instagram / julia_prokopy Julia Prokopy, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin

