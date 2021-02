Matthias Opdenhövel (50) weiß, was Millionen Fernsehzuschauer gerne wüssten. Als einer der wenigen Auserwählten ist der Moderator in das Geheimnis eingeweiht, welcher Prominente sich unter welchem The Masked Singer-Kostüm verbirgt. Mit kleinen Hinweisen kann er das Rateteam und die Fans auf den richtigen Weg oder aber in die Irre führen. Wie man Dinge für sich behält, weiß Matthias also bestens. Entsprechend wenig ist über das Privatleben des gebürtigen Detmolders bekannt. Wer daher hoffte, dass der Moderator noch zu haben ist, wird nun enttäuscht: Schon seit fast 30 Jahren ist Matthias vergeben.

1992 lernte er seine Frau Alexandra am Arbeitsplatz kennen. "Sie war beim Radio die Chefin vom Dienst, ich der Praktikant", verriet Matthias gegenüber Bild. "Sie nahm mir beim ersten Gespräch in der Kaffeeküche nicht ab, dass ich den Führerschein habe", erzählte der Moderator weiter. 22 Jahre sei er damals jung gewesen. Geklappt habe es dann aber trotzdem. 2012 gaben sich die beiden schließlich das Jawort. "In manchen Dingen bin ich spießig, aber das heißt ja auch stetig. Ich glaube an die lebenslängliche Ehe", führte er zudem schon gegenüber Bunte aus. Zusammen mit seinen beiden Söhnen lebt das Paar in einem Kölner Eigenheim.

In der Öffentlichkeit sieht man Alexandra und Matthias nur selten zusammen. Auf Promi-Partys schlug der 50-Jährige in den vergangenen Jahren stets alleine auf, Alexandra meidet das Rampenlicht. Auch auf seinem Instagram-Profil sucht man vergeblich nach gemeinsamen Schnappschüssen.

Getty Images Matthias Opdenhövel und seine Frau Alexandra im Juni 2017

Galuschka,Horst / ActionPress Matthias Opdenhövel in der WDR-Talkshow "Kölner Sommer Treff"

Getty Images Matthias Opdenhövel bei der Premiere des Films "Nowitzki" 2014 in Köln

