Mit diesen großen Neuigkeiten hatte wirklich keiner gerechnet: Jimi Blue Ochsenknecht (29) und Yeliz Koc (27) bekommen ein Baby! Das verkündete der Sohn von Uwe (65) und Natascha Ochsenknecht (56) ganz stolz am Donnerstag via Social Media und betonte in diesem Rahmen auch, wie glücklich er über diese Nachricht sei. Kein Wunder: Jimi liebt Kinder über alles – das erwähnte er erst vor einer Woche gegenüber Promiflash!

Im Promiflash-Interview zur kommenden Love Island-Staffel sprach er über sein Glück als zukünftiger Onkel – seine Schwester Cheyenne (20) erwartet aktuell ja auch ein Baby. Zu diesem Zeitpunkt trug Yeliz ihr Kind zwar schon unter dem Herzen, aber es war noch ein Geheimnis. "Ich liebe Kinder! Wir sind ja auch superfamiliär aufgewachsen und lieben alle Kinder bei uns in der Familie", erklärte Jimi. "Ich freue mich, dass ich jetzt Onkel werde." Und nun wird der 29-Jährige selbst Vater!

Auch Jimis Familie freut sich riesig über den Familienzuwachs. "Erst kein Enkelkind und dann zwei in einem Jahr", zeigte sich Mama Natascha begeistert unter der Verkündung der Neuigkeit auf Instagram. "Unsere Babys werden die besten Freunde", jubelte seine Schwester Cheyenne. Wusstet ihr, dass die Ochsenknechts so stark auf Familie gepolt sind? Stimmt ab!

"Love Island – Aftersun: Der Talk danach", ab Dienstag, 16. März, um 23:45 Uhr immer dienstags, donnerstags und sonntags im Anschluss an „Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe“ bei RTLZWEI.

Instagram / _yelizkoc_ Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht, Model

Instagram / nataschaochsenknecht Natascha Ochsenknecht, Realitystar

