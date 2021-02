Am vergangenen Mittwoch entschied sich Niko Griesert (30) gegen Jacqueline Bikmaz. Die 32-Jährige musste mit Esther Kobelt und Jacqueline Siegle (23) die Villa der Frauen verlassen und ist somit raus aus dem Kampf um das Bachelor-Herz. Obwohl die Zweifachmutter nicht unbedingt mit der Entscheidung gerechnet haben will, weiß sie genau, was ihr selbst im Endeffekt bei Niko gefehlt hat. Im Promiflash-Interview berichtet Jacqueline nun von ihrer Zeit in der Kuppel-Show.

Eins steht fest: Die 32-Jährige vermisste vor allem die Bemühungen seitens Niko! "Ich habe ihm deutlich gemacht, dass ich ihn gerne kennenlernen möchte. Nichtsdestotrotz muss ein Mann auch auf mich zukommen und Eigeninitiative zeigen", erklärt sie Promiflash die Situation. Jacqueline ist überzeugt davon, dass der Osnabrücker ihr zu wenig Zeit geschenkt hat. "Ich hätte mir gewünscht, dass er auch einer Frau mit meinem Charakter gegenüber offener gewesen wäre", stellt die Beauty fest.

Und obwohl Jacqueline Niko gerne noch weiter kennengelernt hätte, freut sie sich zugleich unglaublich auf ihre Kinder. Die Teilnahme an der Sendung bereue sie zudem kein Stück. "Ich hatte eine sehr schöne Zeit, unvergessliche Momente, eine Menge Spaß und ich habe coole Leute kennengelernt. Könnte ich die Zeit zurückdrehen, würde ich wieder bei diesem Format mitmachen", betont Jacqueline.

Alle Episoden von "Der Bachelor" bei TVNow.

Anzeige

TVNow Jacqueline Bikmaz und Niko Griesert bei einem Bachelor-Date

Anzeige

Instagram / jacqueline.b_ Jacqueline Bikmaz, "Der Bachelor"-Kandidatin 2021

Anzeige

TVNOW / René Lohse Niko Griesert, der Bachelor 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de