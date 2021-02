Die Promiwelt freut sich mit ihnen! Die TV-Stars Jimi Blue Ochsenknecht (29) und Yeliz Koc (27) erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Damit scheint ein Wunsch in Erfüllung zu gehen, denn die werdende Mama betonte in der Vergangenheit bereits öfter, gerne Kinder haben zu wollen. Umso schöner sind nun also die Baby-News. Das finden auch offenbar zahlreiche Berühmtheiten und beglückwünschten Jimi und Yeliz im Netz!

Unter Jimis Schwanger-Posting auf Instagram sammeln sich unzählige Gratulationen – unter anderem auch von deutschen Celebrities. "Ich freue mich dermaßen für euch beide! Das wird ein Glückskind", schickte der Moderator Jochen Schropp (42) virtuelle Glückwünsche. "Omg, wie schön. Alles Glück der Welt an euch" und "Herzlichen Glückwunsch", schrieben die zwei Love Island-Beautys der vergangenen Staffel Aurelia und Laura. Die zwei lernten den werdenden Vater wohl bei den Dreharbeiten zu "Aftersun: Der Talk danach" der Kuppelshow kennen.

Neben Jimis Mutter Natascha Ochsenknecht reagierte auch sein Bruder Wilson (30) unter dem Pic auf die Neuigkeiten: "Schon wieder Onkel Willy", und deutete zugleich auf die Schwangerschaft deren Schwester Cheyenne an. Das Model wird schon bald ihr erstes Kind auf der Welt begrüßen dürfen.

