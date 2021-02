Wer wird den besten ersten Eindruck hinterlassen? Die Let's Dance-Fans zählen bereits die Minuten – heute Abend startet endlich die neue Staffel der beliebten Tanzshow. 14 Kandidaten wagen sich wieder auf das Parkett – und treffen in der Auftaktfolge zum ersten Mal auf ihren Profitänzer. Doch bevor die Pärchenwahl getroffen wird, müssen die Stars zum ersten Mal ihr Können beweisen. Wer da wohl direkt zu Beginn punkten kann?

Ilse DeLange (43), Valentina Pahde (26) und Rúrik Gíslason (33) werden an diesem Abend mit einem Cha-Cha-Cha starten. Kann sich der Fußballer da mit seinen sportlichen Fähigkeiten gegen die beiden Damen durchsetzen und die Blicke der Zuschauer auf sich ziehen? Klar ist auf jeden Fall: Die Konkurrenz schläft nicht! Kai Ebel (56), Auma Obama und Simon Zachenhuber legen direkt mal mit einem feurigen Tango los – ob sie das im Zuschauer-Ranking nach oben schießen lässt, bleibt abzuwarten!

Erol Sander (52), Mickie Krause (50) und Jan Hofer (69) laufen als reines Männerteam zum ersten Mal auf. Dass das Trio Kameraerfahrung hat, ist unbestritten – aber wie sieht es mit ihrem Tanzkönnen aus? Vielleicht werden sie auf dem Parkett auch von dem Dreiergespann der Frauen überholt: Kim Riekenberg (26), Lola Weippert (24) und Senna Gammour (41) wollen sich zum Showauftakt mit einer Salsa beweisen. Und zu guter Letzt tritt noch ein Duo an: Nicolas Puschmann (29) und Vanessa Neigert (28) versuchen sich zum Einstieg an einem Quickstep. Na, wer kann in euren Augen beim ersten Auftritt am meisten punkten? Stimmt ab!

