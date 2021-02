Na, da sag doch mal einer, dass Fußballer nicht tanzen können! In der Kennenlern-Show von Let's Dance rocken die Stars und Sternchen seit wenigen Stunden das Tanzparkett in Köln Ossendorf. Absoluter Hingucker bisher: Ganz eindeutig Fußball-Hottie Rúrik Gíslason (33). Bereits im Vorfeld wird viel spekuliert, wie sich der Isländer wohl schlagen wird – und Jury und Fans sind sich da einig: Rúrik hat wohl ganz gute Chancen auf den "Let's Dance"-Sieg!

Das sieht zumindest Juror Joachim Llambi (56) so. "Ich glaube, von dir können wir viel erwarten. [...] Das war erste Liga. Du hast schöne rhythmische Bewegungen im Körper gehabt", urteilte der 56-Jährige nach dem ersten Cha-Cha-Cha des Fußballers zusammen mit Valentina Pahde (26) und Ilse DeLange (43). Und das spiegelte sich auch in seinen Punkten wider. Neben Herrn Llambi gaben auch Jorge Gonzalez (53) und Motsi Mabuse (39) dem isländischen Schnuckel sechs Punkte – insgesamt heimste er also 18 Jury-Punkte ein.

Und die Fans? Die sind komplett geflasht von dem Muskelmann aus Island. "Rúrik ist nicht nur hübsch, der ist auch noch so goldig dabei", "Ok, der Fußballer muss weit kommen, sonst ist die Staffel uninteressant" oder "Island, 10 Punkte", zogen drei Fans auf Twitter ihr positives Fazit.

Alle Episoden von "Let's Dance" bei TVNOW.

Anzeige

Getty Images Valentina Pahde, Ilse DeLange and Rúrik Gíslason bei "Let's Dance"

Anzeige

Instagram / rurikgislason Rúrik Gíslason, Fußballer

Anzeige

ActionPress / Thomas Burg Rúrik Gíslason, "Let's Dance"-Kandidat 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de