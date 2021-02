Yeliz Koc (27) bricht endlich das Schweigen zu ihrer Schwangerschaft! Am Donnerstagabend hatte ihr Freund Jimi Blue Ochsenknecht (29) stolz im Netz verkündet: Die Turteltauben erwarten ganz überraschend ein Baby. Die werdende Mutter hatte sich anschließend nicht mehr bei ihren Fans zu Wort gemeldet – bis jetzt: Im Netz bedankt sich Yeliz nun für alle die Glückwünsche und spricht über ihre Schwangerschaftsbeschwerden!

Via Instagram teilte die ehemalige Bachelor in Paradise-Kandidatin am Freitagmittag ein kurzes Statement: "Vielen Dank für eure ganzen Nachrichten und lieben Worte. Wir sind mehr als glücklich!" Die Brünette entschuldigte sich bei ihren Followern zudem für die lange Funkstille auf ihrem Account – sie habe einfach unter starker Übelkeit gelitten: "Mir geht es wirklich morgens, mittags, abends und nachts schlecht!"

Schon in den vergangenen Wochen hatte sich Yeliz bei ihren Followern über Unwohlsein beklagt. Dass die Influencerin möglicherweise schwanger sein könnte, hatte jedoch niemand geahnt – bis ihr Partner die freudigen News bekannt gemacht hatte. Für Jimi und Yeliz ist es das erste Baby.

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, TV-Bekanntheit

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht, 2020

