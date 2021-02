Sarah Lombardi (28) begeistert ihre Fans mit einem ganz besonderen Herzensprojekt! Bei der ehemaligen DSDS-Kandidatin könnte es aktuell besser kaum laufen. Erst im vergangenen Jahr gewann die Musikerin allein durch ihr Gesangstalent bei The Masked Singer – nun veröffentlichte sie ihre neue Single "Ich", die ein überwältigendes Feedback erhielt. Mit Promiflash hat Sarah über diesen für sie sehr wichtigen Song gesprochen!

"Die Single 'Ich' ist meine persönlichste Nummer überhaupt", erzählt die Künstlerin im Interview mit Promiflash. Es gehe darum, dass es in Ordnung sei, nicht perfekt zu sein und auch mal Fehler zu machen. "Ich wünsche mir einfach, dass es [die Message, Anm. d. Red.] gerade in Zeiten, in denen Mobbing immer wieder Thema ist, viele junge Menschen erreicht, die vielleicht auch große Selbstzweifel haben", erläutert die Brünette. Sarah sei es besonders wichtig, dass sie Menschen mit ihrem Song stärken könne – und dass diese sich selber eingestehen können, dass sie nicht perfekt sein müssen.

Die 28-Jährige selbst kenne diese Situationen nur zu gut: "Es gibt immer noch Tage, wo ich mich überhaupt nicht leiden kann. Es gibt immer diese alltäglichen Auf und Abs, die immer mal wieder aufkommen." Doch das sei okay – denn mittlerweile wisse sie, dass sie eben einfach weitermachen werde.

