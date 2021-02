Bald wird wieder getanzt, was das Zeug hält! Die neue Let's Dance-Staffel steht schon wieder in den Startlöchern und damit auch die Kandidaten und Profitänzer. Dieses Jahr ist Malika Dzumaev das erste Mal mit von der Partie und hofft auf ein lehrreiches Abenteuer. Die 29-Jährige tanzte mehrere Jahre erfolgreich in den Disziplinen Standard und Latein und gewann sogar den Nordeuropameister-Titel in den lateinamerikanischen Tänzen. Mit Promiflash sprach die gebürtige Russin über ihre aktuelle Gefühlslage.

"Ich bin schon total gespannt auf die bevorstehende Reise. Natürlich bin ich aufgeregt, weil es für mich etwas ganz Neues und Besonderes ist, aber die Vorfreude überwiegt ganz deutlich", erzählte die Tänzerin. Sie freue sich schon sehr darauf, die anderen Teilnehmer kennenzulernen. "Es wird sicherlich nicht immer einfach sein, aber auch das steht man dann gemeinsam durch und wächst als Team zusammen", sagte Malika gegenüber Promiflash.

Die letzten Wochen standen für die 29-Jährige natürlich schon komplett im Zeichen der Vorbereitung. Neben Fitnessübungen arbeite die Choreografin natürlich auch an ihrer tänzerischen Qualität. "Zudem schaue ich gerne verschiedene Tanzvideos und Filme als Inspiration an", erklärte die Bremerin.

