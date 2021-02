Was für ein Traumpaar! Gisele Bündchen (40) und Tom Brady (43) sind immer noch so verliebt wie am ersten Tag. Das Model und die Football-Legende gaben sich 2009 in einer romantischen Beziehung das Jawort und krönten seitdem ihre Liebe mit zwei zuckersüßen Kids. Kein Wunder, dass vor allem der Sportler sein Glück kaum fassen kann: Zum zwölften Jahrestag ihrer Ehe widmet Tom seiner Gisele zuckersüße Worte im Netz!

Zu einem niedlichen Familienfoto mit seinen insgesamt drei Kids und seiner Ehefrau schrieb der 43-Jährige emotionale Zeilen, die Gisele sicher zum Schmelzen gebracht haben: "Alles Liebe zum Jahrestag! Ich hätte mir keine bessere Ehefrau und Partnerin als dich vorstellen können, als ich vor zwölf Jahren "Ich will" gesagt haben." In seinen Augen sei die Beauty die süßeste, liebevollste und entschlossenste Person, die er kenne. "Du tust immer, was richtig ist und du bist das beste Beispiel für unsere Kinder", schrieb er im Netz weiter.

Und Gisele? Die ehemalige Victoria's Secret-Beauty ist natürlich hin und weg von dieser süßen Liebeserklärung. "Oh, ich liebe dich so sehr", kommentierte sie unter Toms Beitrag und versah diesen Kommentar mit einem roten Herz. Was sagt ihr zu diesem niedlichen Hochzeitstags-Posting? Stimmt in der Umfrage ab.

Instagram / tombrady Tom Brady mit seinen Kindern und Ehefrau Gisele Bündchen

Instagram / tombrady Tom Brady und Gisele Bündchen

Instagram / gisele Tom Brady und Gisele Bündchen im Februar 2020

