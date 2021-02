In den vergangenen Tagen hat es Tanja Szewczenko (43) ganz schön spannend gemacht! Die ehemalige Alles was zählt-Darstellerin kündigte via Social Media an, bald das Geschlecht ihres zweiten Kindes zu verraten. Die Schwangere startete außerdem eine kleine Umfrage und wollte von ihren Followern wissen, ob diese schon eine Vermutung hätten, was es werden könnte. Nachdem zahlreiche Tipps eingetrudelt sind, lüftete die Schauspielerin jetzt offiziell das Geheimnis um das Geschlecht!

Durch die aktuelle Gesundheitskrise sind große Familienfeste momentan natürlich nicht möglich. Doch davon ließ sich Tanja die Vorfreude auf ihr Baby nicht nehmen und so schmissen sie, ihr Mann Norman und die gemeinsame Tochter einfach kurzerhand zu dritt eine kleine Gender-Reveal-Party. Auf ihrem Instagram-Kanal teilte die werdende Mutter ein paar Eindrücke der privaten Sause und verriet, dass sie einen Jungen erwartet. "Verstärkung für Norman, einen Bruder für Jona und Schniepelmännchen für mich", freute sich die 43-Jährige.

Tanja, die aktuell in der 25. Schwangerschaftswoche ist, freut sich schon riesig auf ihre bald vierköpfige Familie. "Wie spannend, dass ich als Mama mit dem kleinen Babyboy vieles neu entdecken darf! Wie wunderbar, dass wir bald sagen können, wir haben eine Tochter und einen Sohn", hielt sie in ihrem Beitrag fest. Übrigens, 90 Prozent der Community hatten damit gerechnet, dass Tanja diesmal einen Jungen bekommt.

Instagram / tanjaszewczenko Tanja Szewczenko mit ihrer Familie

Instagram / tanjaszewczenko Tanja Szewczenko mit ihrem Mann Norman und Tochter Jona

Instagram / tanjaszewczenko Tanja Szewczenko im Februar 2021

