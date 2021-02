Tanja Szewczenko (43) verkündete Ende vergangenen Jahres voller Freude, dass sie und ihr Partner Norman Jeschke (41) zum zweiten mal Nachwuchs erwarten. Nachdem sie in den vergangenen fünf Jahren versuchte, schwanger zu werden und vier Fehlgeburten erlitt, genießt die ehemalige Alles was zählt-Darstellerin ihre Schwangerschaft erst recht in vollen Zügen. Nach dem Frauenarzttermin berichtete Tanja ihren Fans stolz, wie aktiv ihr Baby schon ist.

"27 Zentimeter und 520 Gramm turnten munter in meinem Bauch herum und machten es dem Frauenarzt nicht ganz so leicht zu schallen!", schrieb die werdende Zweifachmama amüsiert auf Instagram. Da Tanja mit 43 Jahren eine Risikoschwangerschaft hat, muss sie alle zwei Wochen zur Untersuchung. Bei ihrem letzten Termin stand der Zuckertest an, der bei ihr eine ziemliche "Party in Bauch" auslöste. "Da war richtig Rambazamba angesagt. Durch die Vorderwandplazenta noch abgeschwächt, aber deutlich zu erkennen", freute sich die ehemalige Eiskunstläuferin über die Tritte ihres Kindes.

Tanja kann ihr Baby bereits seit einigen Wochen spüren und schätzte sogar richtig ab, an welcher Stelle der Fötus liegt. Bis sie ihr Kind dann auch außerhalb ihres Bauches beim Strampeln beobachten kann, dauert es jedoch noch eine Weile. Die 43-Jährige verriet: "Mein Entbindungstermin ist rein rechnerisch der 11.06.2021."

Instagram / tanjaszewczenko Tanja Szewczenko, Schauspielerin

Instagram / tanjaszewczenko Tanja Szewczenko in Köln im Januar 2021

Instagram / tanjaszewczenko Tanja Szewczenko

