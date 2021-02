Vanessa Martinez hat eine ganz besondere Vorstellung von Romantik. Die dunkelhaarige Beauty ist die Nachrückerin bei Are You The One? und mischt seit der vergangenen Folge in der Datingshow mit. Ein potenzielles Perfect Match hat sie bereits ins Auge gefasst: Sie steht auf Marc Bunde und versucht mit allen Mitteln, seine Aufmerksamkeit zu erlangen. Doch ganz wie es aussieht, schwimmen die beiden nicht in jeder Hinsicht auf einer Wellenlänge. Vanessa liebt zwar wie Marc romantische Gesten – die sind bei ihr aber nicht kitschig, sondern ziemlich versaut.

Am Pool verwickelt der Neuzugang Marc in ein intimes Gespräch. "Was ist denn für dich romantisch?", möchte der 24-Jährige schließlich von Vanessa wissen und ist von deren Antwort sichtlich verstört. "Romantisch finde ich zum Beispiel, wenn ich mich auf dein Gesicht setzen darf. Das würde ich voll romantisch finden", erklärt sie und ergänzt, dass dem Erftstädter das gut gefallen würde. Während Marc nicht wirklich weiß, was er darauf antworten soll, findet sein Kumpel Dario Carlucci eindeutige Worte. "Ich find die superunhöflich", betont er kopfschüttelnd.

Doch wie war denn nun Marcs erster Eindruck von Vanessa? Während die von ihm ganz hin und weg zu sein scheint, ist der Techno-Fan noch etwas skeptisch. "Vanessa ist halt die Neue. Sie muss sich durchsetzen und auf sich aufmerksam machen. Sie möchte sich ja auf mein Gesicht setzen", verrät er im Promiflash-Interview und ergänzt: "Für mich ist so was nichts Neues, aber es kam auf jeden Fall unerwartet."

Vanessa Martinez bei "Are You The One?"

Dario Carlucci bei "Are You The One?"

Marc, Kandidat bei "Are You The One?" 2021

