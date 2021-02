Ob Vanessa Martinez die Gruppe ordentlich aufmischen wird? Bei Are You The One? versuchen 20 heiße Singles, ihr Perfect Match zu finden. Falls ihnen das gelingt, winkt als Belohnung die große Liebe – zusätzlich zu 200.000 Euro. Ein Paar hat sich bereits gefunden, und auch die restlichen Kandidaten sind inzwischen ein mehr oder weniger eingespieltes Team. Womit sie daher vermutlich nicht gerechnet hätten: Neuzugang Vanessa!

In der Matching Night fanden sich die neun verbliebenen Pärchen zusammen. Doch Moderatorin Sophia Thomalla (31) hatte für die Gruppe eine große Überraschung in petto: Vanessa. Dass die Brünette nun auch Teil des Spiels ist, änderte zum Schrecken aller Kandidaten auch die Spielregeln: Da nun nämlich zehn Frauen um neun Männer kämpfen, wird eine von ihnen logischerweise ohne Partner nach Hause gehen – und auch ohne Preisgeld. Verständlich, dass die übrigen Singles nicht sonderlich begeistert waren.

Bei einer Person dürfte die Stimmung wohl besonders gelitten haben. Vanessa durfte nämlich einer Kandidatin den Partner wegschnappen: Ihre Wahl fiel auf Marko, mit dem Sabrina zuvor angebandelt hatte. Wie die Blondine das fand, teilte sie dem Neuankömmling direkt mit. "Charakterlos", lautete das Fazit der Wienerin.

Anzeige

TVNOW / Markus Hertrich Die "Are You The One?"-Kandidaten, 2021

Anzeige

TVNOW Vanessa Martinez, Kandidatin bei "Are You The One?" 2021

Anzeige

TVNOW Sabrina Wlk, "Are You The One?"-Kandidatin 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de