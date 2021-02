Wird Katie Price' Familie bald noch größer? Die britische Reality-TV-Beauty ist bereits stolze Mutter von fünf Kindern. Seit einigen Monaten geht sie mit ihrem Freund Carl Woods durchs Leben und erklärte Anfang des Jahres: Sie und ihr Liebster würden bereits fleißig versuchen, ein Baby zu zeugen! Ob ihnen das nun gelungen ist? Fans sind sich zumindest sicher, dass die 42-Jährige wieder schwanger ist!

Zu Carls 32. Geburtstag schmiss Katie am vergangenen Sonntag eine Party und teilte auf Instagram ein paar Eindrücke der Sause. Auf einem Bild posiert sie in einem Trainingsanzug an der Seite ihres Liebsten, wobei ihre entblößte Taille zu sehen ist – und genau dieser Part sorgt für Spekulationen. Viele Fans meinen nämlich, eine deutliche Wölbung zu sehen: "Ist sie schwanger?", fragt einer ihrer Follower sehr direkt – ein weiterer vermutet dasselbe: "Sie sieht schwanger aus."

Im Januar hatte Katie gegenüber The Sun preisgegeben, dass sie Folsäure einnehme, um ihre Chancen auf eine Schwangerschaft zu erhöhen: "Ich brauchte niemals irgendetwas, um schwanger zu werden, aber ich bin jetzt offensichtlich älter und brauche ein wenig Unterstützung." Darüber hinaus hatte sie erzählt, dass sie per App ihren Eisprung gezielt im Blick behalte.

Instagram / katieprice Katie Price mit ihrer Tochter Princess

Instagram / katieprice Katie Price und ihre Tochter Princess im Februar 2021

Instagram / katieprice Katie Price und Carl Woods mit ihren Hunden

