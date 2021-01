Katie Price (42) will Nachwuchs Nummer sechs! Das einstige Boxenluder und ihr Freund Carl Woods sind seit Monaten unzertrennlich. Die beiden Turteltauben kündigten sogar an: Sie wollen ihre Liebe mit einem gemeinsamen Baby krönen – doch bisher blieb ihr Kinderwunsch leider unerfüllt. Vor ein paar Tagen teilte die Blondine dann ein Bild einer Folsäureflasche, die ihre Netz-Community vermuten ließ, dass sie jetzt schwanger sei. In einem Interview verrät sie nun: Sie ist noch nicht schwanger und nimmt die Nahrungsergänzungsmittel nur als kleines Hilfsmittel...

Das habe ihr eine Freundin empfohlen, erklärt Katie gegenüber The Sun. "Ich brauchte niemals irgendetwas, um schwanger zu werden, aber ich bin jetzt offensichtlich älter und brauche ein wenig Unterstützung", plaudert die fünffache Mutter aus. Wie sie berichtet, habe sie an Weihnachten begonnen, die Folsäure einzunehmen, als sie bemerkte, dass sie immer noch kein Kind erwarte. Zusätzlich verfolge die 42-Jährige ihren Eisprung auch noch mithilfe einer App, um die Chance zu erhöhen, dass der nächste Schwangerschaftstest positiv ausfällt.

"Ich will unbedingt noch ein Baby', betont Katie weiter. Am liebsten würde sie noch 2021 ihr erstes gemeinsames Kind mit Carl in den Armen halten – und eigentlich wünscht sie sich neben der Schwangerschaft auch noch einen Verlobungsring, der ihr Glück perfekt machen würde.

Instagram / katieprice Katie Price mit ihrem Freund Carl Woods und ihren Kindern Junior und Princess im Urlaub 2020

Instagram / adventuresofkatieandcarl Carl Woods und Katie Price, 2020

Instagram / katieprice Katie Price, britische TV-Bekanntheit

