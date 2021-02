Aktuell sucht Heidi Klum (47) wieder jeden Donnerstag bei Germany's next Topmodel das Mädchen mit dem größten Model-Potenzial! Auch Soulin Omar kämpft in der diesjährigen Staffel um den Titel. In der Vergangenheit hatte es die gebürtige Syrerin nicht immer leicht: Sie war damals mit gerade einmal elf Jahren aus ihrem Heimatland geflüchtet. In dem TV-Format überzeugt die Beauty vor allem mit ihrer lockigen Mähne: Nun verrät sie, dass sie als Kind gar keine Locken hatte!

"Bis ich zehn Jahre alt war, hatte ich gar keine Locken. Ich hatte glatte Haare! Kann man sich das vorstellen?", erzählt die 20-Jährige jetzt im Gespräch mit ProSieben. Als sie noch ein Kind war, habe ihr immer ihre Mutter die Haare gewaschen. Dabei habe ihre Mama stets Conditioner benutzt und nach der Wäsche die noch nasse Mähne zu einem Dutt zusammen gebunden. Dadurch hatte das Model in seiner Kindheit stets glatte Haare.

Dies habe sich erst geändert, als Soulin zehn oder elf Jahre alt war. Nach einem Tag im Pool habe sie damals ihre Haarpracht lufttrocknen lassen: "Auf einmal stehe ich so vor dem Spiegel und denke so: Woher sind diese Locken gekommen?" Dieser Moment stelle für die Syrerin eine Wendung in ihrem Leben dar. Kein Wunder, denn bei der TV-Show scheint gerade ihr außergewöhnlicher Look für ihren Erfolg verantwortlich zu sein!

Instagram / itssoulin GNTM-Kandidatin Soulin

Instagram / itssoulin Soulin, GNTM-Teilnehmerin 2021

Instagram / itssoulin Soulin Omar, 2020

