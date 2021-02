Emma Roberts (30) ist in Shape! Die Schauspielerin begrüßte erst Ende Dezember ihr erstes Kind auf der Welt – ein Söhnchen! Gemeinsam mit ihrem Freund und dem Vater des Babys, Garett Hedlund (36), genießt sie seither offenbar ihr Elternglück total. Im Netz teilte sie bereits einige Eindrücke ihrer Mutterschaft. Dabei fiel schon auf, dass die Neu-Mama wieder top in Form zu sein scheint. Nun präsentierte Emma ihren After-Baby-Body erneut in einem coolen Basic-Look!

Die Beauty soll gerade auf dem Weg zu einem Fotoshooting in Los Angeles gewesen sein, als Paparazzi sie erwischten, wie DailyMail berichtete. An diesem Tag entschied sich Emma für ein legeres Outfit – bestehend aus einem weißen T-Shirt und einer schwarzen eng anliegenden Jeans. Damit setzte sie ihre schlanke Figur perfekt in Szene. Den Style rundete sie mit schwarzen Leder-Loafers ab. Kaum zu glauben, dass die Geburt ihres Sohnes erst knapp zwei Monate her ist.

Auch auf ihrem Instagram-Profil machte sie bereits mehr als deutlich, dass sie einfach Ahnung von Fashion hat. Zuletzt posierte sie in einem rosafarbenen Satin-Zweiteiler in ihrem Garten und strahlte dabei eine gewisse Lässigkeit aus. Das neue Mutter-Dasein scheint Emma richtig gutzutun.

Anzeige

Instagram / emmaroberts Emma Roberts, Februar 2021

Anzeige

Instagram / emmaroberts Emma Roberts, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Emma Roberts

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de