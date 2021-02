Lisha und Lou werden sich ihren großen Lebenstraum wohl erst etwas später erfüllen können. Die Sommerhaus-Stars waren eigentlich im Begriff, eine große Investition zu machen: Die YouTuber wollten ein Fohlen für sage und schreibe 100.000 Euro kaufen – Lisha ist früher nämlich leidenschaftlich gerne geritten und träumt schon lange von einem eigenen Pferd. Nun verrät die Berlinerin, dass der Deal geplatzt ist – das Gestüt sei nämlich nur auf Promo aus gewesen!

In ihrer Instagram-Story erläutert die Blondine ihrer Fangemeinde, warum die Influencer das Stutfohlen namens Euphemia doch nicht kaufen werden. "Wir hätten ja noch drei Jahre mit dem Gestüt zusammenarbeiten müssen und wir finden einfach nicht zusammen", erzählt die Beauty. Ab dem Moment, an dem die Kameras aus gewesen seien und das Gestüt die nötige Promo gehabt hätte, habe sich niemand mehr bei dem Paar gemeldet. Fotos und Videos hätten die TV-Stars auch nicht mehr bekommen: "Es war so viel abgemacht, was nicht eingehalten wurde, und so können wir nicht arbeiten – mit Leuten, denen es anscheinend nur um Promo geht und sonst um gar nichts."

Trotz dieser unschönen Erfahrung wolle das Duo sich nicht unterkriegen lassen und sein Ziel nicht aus den Augen verlieren. "Wir werden uns natürlich den Traum vom eigenen Pferd wieder erfüllen – dann, wenn es sein soll", betont Lisha.

Anzeige

Instagram / lishaandlou_the_originals Lisha und Lou

Anzeige

Instagram / lishaandlou_the_originals Lisha und Lou, Youtuber

Anzeige

Instagram / lishaandlou_the_originals Lou und Lisha, Sommerhaus-Kandidaten 2020

Anzeige

Wusstet ihr, dass Lisha und Lou ein Fohlen für 100.000 Euro kaufen wollten? Ja, das habe ich verfolgt! Echt? Das ist ja heftig. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de