Valentina Pahde (26) erhält von allen Seiten Support. Die GZSZ-Darstellerin gehört in diesem Jahr zu den 14 Promi-Kandidaten, die sich bei Let's Dance aufs Parkett wagen. Am vergangenen Freitag war es dann auch endlich so weit: Die neue Staffel startete mit der Kennenlernshow und die Schauspielerin begeisterte das Publikum mit einem ersten Gruppentanz. Doch nicht nur die Jury und die Show-Fans sind von ihrem Auftritt total angetan – auch ihr Serienkollege Wolfgang Bahro (60) fand nach ihrer Performance liebevolle Worte.

"Liebste 'Enkelin', Valentina, herzlichen Glückwunsch zu deinem wunderbaren Einstieg bei 'Let's Dance'. Ich wusste, du rockst das! Bist ja schließlich eine 'Gerner'. Alles Liebe von deinem TV-Opa", schreibt der Jo-Gerner-Darsteller auf Instagram. Die Serienstars stehen als Großvater-Enkelin-Gespann vor der Kamera. Die Follower des 60-Jährigen überhäufen den Netzbeitrag mit zahlreichen Likes – und Valentinas Zwillingsschwester Cheyenne (26) kommentiert begeistert: "So lieb."

Tatsächlich mausert sich Valentina in der ersten Show zu den Favoriten. Mit ihrem Hüftschwung kann sie die höchste Jury-Punktzahl einheimsen – und liegt auch in einer Promiflash-Umfrage (Stand 27. Februar, 18:30 Uhr) ganz weit vorne. Die Leser sprechen ihr und ihrem Tanzpartner Valentin Lusin (34) die meisten Chancen auf den Sieg zu.

Getty Images Valentina Pahde und Valentin Lusin, "Let's Dance"-Paar 2021

Getty Images Wolfgang Bahro beim Deutschen Fernsehpreis in Köln im Oktober 2014

Getty Images Valentina Pahde, Andrzej Cibis, Malika Dzumaev und Rúrik Gislason

