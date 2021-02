Mimi Fiedler (45) weiß, wie Beziehung geht – schließlich hatte sie davon schon die ein oder andere. 2002 wurde ihre erste Ehe geschieden. Auf eine siebenjährige Beziehung mit ihrem Schauspielkollegen Mišel Matičević folgte die Verlobung mit ihrer Jugendliebe. Von dieser entlobte sich Mimi allerdings ebenso wie von Schauspieler Bernhard Bettermann (56). Mittlerweile scheint die im kroatischen Split geborene Nachtschwestern-Darstellerin den Mann ihrer Träume dann aber doch gefunden zu haben: Seit 2017 ist Mimi mit dem TV-Produzenten Otto Steiner (57) zusammen, zwei Jahre später heirateten sie. Nun hat sie ihr Geheimrezept für die Liebe verraten.

"Werde deine beste Freundin und bleibe dem Leben trotzig gegenüber. Bringe Altlasten zum Müll und erwarte dein Glück", fasste Mimi laut Bild ihre goldenen Regeln zusammen. Ganz wichtig sei es, niemals bitter zu werden. Wer nach der Liebe suche, solle nach einem besten Freund Ausschau halten. Dabei spielen der Betrag auf dem Bankkonto oder der Kleidungsstil überhaupt keine Rolle. Mimi hat offenbar klare Prinzipien. "Ich habe immer nach dem Motto gelebt: Wer als Affäre anfängt, der endet auch als Affäre", meinte sie.

Bleibt die Frage: Wo trifft man den Traummann am wahrscheinlichsten an? Das wisse Mimi dann doch nicht. "Man sollte sich von Orten freimachen und sich erst mal in sich selbst verlieben. Dann kann er dir auch auf dem Zebrastreifen begegnen", hielt sie fest. Von Dating-Apps sei sie selbst kein großer Fan.

wcrART/ActionPress Otto Steiner und Mimi Fiedler bei der UFA Night in Köln im Mai 2019

ActionPress/Klaus Werner / Future Image Mimi Fiedler bei der Premiere von "Nicht mit uns! Der Silikonskandal"

ActionPress Mimi Fiedler, Februar 2019

