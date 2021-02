Es ist gar nicht mehr so lange hin... Die einstige Ex On The Beach-Kandidatin Maddi Henderson (27) erwartet momentan ihr erstes Kind – und zwar eine Tochter, wie sie Promiflash verriet. Und auch im Netz gibt die Beauty stets Einblicke in ihre Schwangerschaft. So erzählte sie ihrer Community etwa, dass sie die Tritte ihres Babys bereits deutlich spüre. Hat sich Maddi auch schon Gedanken darum gemacht, wie sie ihr Kind auf die Welt bringen möchte?

In einer Instagram-Fragerunde wollte nun ein neugieriger Follower wissen, ob sie ihre Tochter auf natürlichem Wege bekommen wolle. Mit einem knappen "Ja" verdeutlichte sie, sich eine normale Entbindung zu wünschen. Das TV-Sternchen scheint sich immer intensiver mit der Geburt auseinanderzusetzen: "Ich lese sehr viel über die Geburtsvorbereitung und Wochenbett."

Obwohl Maddi sich anscheinend viel erkundigt, betonte sie, sich nicht verrückt machen zu wollen. Offenbar geht sie sehr entspannt durch die aufregende Zeit als werdende Mutter. Auch einen Namen für ihr Ungeborenes habe sie noch nicht ausgesucht.

Instagram / maddi_henderson_ Maddi Henderson, Reality-TV-Star

Instagram / maddi_henderson_ Madleine Henderson zeigt ihren Babybauch

Instagram / maddi_henderson_ Madleine Henderson, "Ex on the Beach"-Star

