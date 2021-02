Wird Katharina Eisenblut den Deutschland sucht den Superstar-Recall wirklich freiwillig verlassen? Die Nachwuchsmusikerin musste am Samstagabend einiges an Kritik einstecken. Jurorin Maite Kelly (41) war nämlich aufgefallen, dass die 26-Jährige von Drama regelrecht verfolgt scheint und ständig Streit mit ihren Konkurrentinnen hat: " Für die Brünette ein herber Schlag: Katharine weinte bittere Tränen – und war so tief verletzt, dass sie sofort das Handtuch werfen wollte!

Nachdem die Jury ihr Urteil gesprochen hatte, war es um die Nerven der Sängerin geschehen – obwohl sie sogar eine Runde weitergekommen war. Weinend stürzte sie sich in die Arme ihres Schatzis Marvin Ventura: "Ich möchte nach Hause gehen. Ich werde heute das hier freiwillig verlassen. Ich lass mich so nicht darstellen", versicherte sie, schluchzte anschließend richtig los und wollte kaum noch aufhören. "Ich ertrage es nicht. Ich bin so voller Liebe, wie kann man mir das antun?", klagte sie.

Während ihr Freund sie tröstete, hatten die meisten Mitstreiter weniger Mitleid – sie konnten Katharinas Ausbruch nicht verstehen. Und auch die Zuschauer auf Twitter zeigten sich wenig berührt: "Ich habe gar keine Worte mehr zu Katharina. Bin einfach sprachlos", meinte ein User genervt. Ob Kathi tatsächlich geht, bleibt unklar – im Teaser für die kommende Woche ist sie zumindest noch zu sehen.

TV NOW/ Stefan Gregorowius Marvin Ventura und Katharina Eisenblut bei DSDS 2021

TVNOW / Stefan Gregorowius Katharina Eisenblut, DSDS-Kandidatin 2021

TVNOW / Stefan Gregorowius Katharina Eisenblut, DSDS-Kandidatin 2021

