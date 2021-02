Für Kaley Cuoco (35) hielt der heutige Tag schon früh eine Überraschung bereit. In einigen Stunden beginnen in Los Angeles die Golden Globes. Auch für die Fans der Schauspielerin heißt es Daumen drücken – sie hat die Chance auf eine der heiß begehrten Trophäen. Denn für ihre Rolle in "The Flight Attendant" ist sie in der Kategorie "Beste Schauspielerin in einer Comedyserie" nominiert. Im spannenden Moment der Entscheidung kann ihr Mann Karl Cook nicht bei ihr sein – eigentlich...

Karl sollte auf Reisen sein und sie hätten besprochen, dass dies für beide okay ist – schließlich handele es nur ein virtuelles Event. Doch nun meldet sich die TV-Darstellerin mit einem süßen Update in ihrer Instagram-Story: "Also, es hat geklingelt und er ist zurückgekommen!" Sie könne nicht glauben, dass er extra für sie seine Reise unterbrochen hat – und konnte die Tränen kaum zurückhalten. "Ich bin so froh, dass du da bist", freute sie sich.

Bleibt noch abzuwarten, ob der Abend eine weitere schöne Wendung für Kaley bereithält. Neben ihr hoffen schließlich noch vier weitere Schauspielerinnen auf eine Auszeichnung. Lily Collins (31) wurde für ihre Leistung in der Serie Emily in Paris nominiert, Elle Fanning (22) für "The Great" sowie Jane Levy (31) für "Zoey’s Extraordinary Playlist"und Catherine O'Hara (66) für ihren Auftritt in "Schitt’s Creek".

Instagram / kaleycuoco Kaley Cuoco und ihr Mann Karl Cook im September 2020

LRNYC / MEGA Kaley Cuoco am Set von "The Flight Attendant"

Carole Bethuel/Netflix Lily Collins in "Emily in Paris"

