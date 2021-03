Schwiegertochter gesucht geht endlich in die nächste Runde! Am kommenden Sonntag werden von Moderatorin Vera Int-Veen (53) die diesjährigen Kandidaten des Formats vorgestellt, für die sich interessierte Damen dann bewerben können. In der 14. Staffel des Erfolgsformats wollen nun insgesamt 13 Singlemänner ihr Glück versuchen und die große Liebe finden. Dabei spielen natürlich auch die Mütter wieder eine ganz besondere Rolle. Doch auf wen können sich die Zuschauer freuen? Diese Männer wollen endlich von Amors Pfeil getroffen werden!

Mit von der Partie wird dieses Jahr der 37-jährige Gerhard sein. Er kommt aus Oberbayern, arbeitet nebenberuflich als Hochzeitsredner und will jetzt endlich sein eigenes Glück finden. Dabei helfen möchte ihm seine 62-jährige Mama Karin. Ebenfalls aus Oberbayern kommt der Hobbytänzer Arne. Er sucht zusammen mit seinen Eltern Erika und Dieter die große Liebe. Der 40-Jährige arbeitet als Servicetechniker und wünscht sich eine Frau, die etwas Schwung in sein Leben bringt.

Der Westfale Nico sucht zusammen mit seiner Mutter Susanne und seinem Stiefvater Jörg einen Mann, mit dem er sich zusammen eine Zukunft aufbauen kann. Der 24-Jährige arbeitet als Profisport-Tänzer und hat bereits ein eigenes Haus. Zu seinem Glück fehlt ihm nun nur noch der richtige Mann.

Nic aus Berlin ist auf der Suche nach einer Frau, die ihn glücklich macht. Seine Mutter Jacqueline will ihm dabei helfen, damit er vor allem seine Schüchternheit überwindet. Die 50-Jährige ist sich sicher, dass diese der Grund dafür ist, weshalb ihr Sohn noch Single ist.

Viele Zuschriften dürfte wohl auch Christian erhalten, denn der 47-Jährige wird sicherlich einigen Damen gefallen. Er kommt aus Niederbayern und ist bereits Vater von zwei erwachsenen Söhnen. Seinen Familientraum konnte er sich also bereits erfüllen. Da seine zwei bisherigen Ehen aber scheiterten, will der Tennistrainer nun erneut die Liebe finden – diesmal mit dem Rat seiner Mutter Veronika.

Mit dabei sind auch wieder zwei Brüder: Ben ist 23 und sein Bruder Mike 29 Jahre alt. Beide sind leidenschaftliche Gastronomen und kommen aus Luxemburg. Zusammen mit ihrer 54-jährigen Mutter Mireille wollen die beiden nun endlich Frauen fürs Leben kennenlernen.

Außerdem sind in diesem Jahr dabei: Der Pfälzer Marc, der im Sicherheitsdienst tätig ist, der Maler und Lackierer Maik von der Insel Rügen, der 45-jährige Münsteraner Tobias, das Vater-Sohn-Duo Matthias und Christian sowie der 48-jährige Andy aus Ostfriesland. Welcher der 13 Singles gefällt euch bis jetzt am besten? Stimmt nun ab!

