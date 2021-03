Es sind erst wenige Zentimeter Haut, die man von den neuen Love Island-Kandidaten zu Gesicht bekommen hat – und schon rasten die ehemaligen Teilnehmer komplett aus! In einer Woche geht die bereits fünfte Staffel der beliebten Datingshow auf RTL2 an den Start. Zum ersten Mal findet auch bei uns eine Frühjahrsausgabe von der Liebesinsel statt. Noch ist geheim, welche Singles sich schon bald um Kopf und Kragen flirten werden – die ersten Mini-Ausschnitte heizen den Fans und "Love Island"-Ehemaligen aber jetzt schon ordentlich ein!

Bereits am vergangenen Sonntag und diesen Montag teilten die Macher erste Bildausschnitte von den Bodys der diesjährigen Islander auf Instagram: Von heißen Sixpacks über knackige Oberweiten bis hin zu scharfen Krallen ist auch dieses Mal alles mit dabei. Doch vor allem die Männerauswahl scheint schon jetzt einzuschlagen wie eine Bombe. Es warten nicht nur wieder jede Menge Muckis auf die Girls, sondern auch Tattoos, Bärte und eine Vorliebe für ausgefallenen Schmuck! Ex-Islanderin Sandra Janina läuft dabei schon mächtig das Wasser im Mund zusammen: "Sieht jetzt schon alles besser aus als in unserer Staffel!" Geraldine Grunow sieht das genauso und kommentiert: "Wehe, da ist diesmal jemand dabei, der mir gefällt, dann muss ich wohl zurück in die Villa!"

Auch auf die Damen kann man bereits einige Einblicke erhaschen – einmal mehr teilen die Ladys offenbar das Faible für ausgefallene Bademode: vom Einteiler mit Leomuster und Cut-out bis hin zum knappen Zweiteiler in feurigem Rot. Die Damen scheinen genau zu wissen, welcher Style ihren Rundungen schmeichelt. Ex-Kandidat Melvin Pelzer (26) macht bei den scharfen Ausschnitten schon ganz große Augen: "Bin gespannt", kommentiert er. Josua Günther sieht das ähnlich – er zählt bereits die Tage bis zum Staffelstart: "Es wird Zeit!" Wer die Kandidaten genau sind, können die Fans übrigens schon am Dienstagmorgen in der "Love Island"-App ab 7 Uhr erfahren. Was sagt ihr zu den ersten Fotos von den Islandern? Stimmt ab!

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", ab Montag, 8. März um 20:15 Uhr und ab 9. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI

Anzeige

RTLZWEI Ausschnitt der "Love Island"-Kandidaten 2021

Anzeige

Instagram / melvinpelzer Melvin Pelzer, Ex-Freund von Gerda Lewis

Anzeige

RTLZWEI Ausschnitt der "Love Island"-Kandidaten 2021

RTLZWEI Ausschnitt der "Love Island"-Kandidaten 2021

RTLZWEI Ausschnitt der "Love Island"-Kandidaten 2021

RTLZWEI Ausschnitt der "Love Island"-Kandidaten 2021

RTLZWEI Ausschnitt der "Love Island"-Kandidaten 2021

RTLZWEI Ausschnitt der "Love Island"-Kandidaten 2021

RTLZWEI Ausschnitt der "Love Island"-Kandidaten 2021

RTLZWEI Ausschnitt der "Love Island"-Kandidaten 2021

RTLZWEI Ausschnitt der "Love Island"-Kandidaten 2021

RTLZWEI Ausschnitt der "Love Island"-Kandidaten 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de