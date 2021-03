So privat hat Billie Eilish (19) sich noch nie gezeigt! Mit einem Mann hat man die "Bad Guy"-Interpretin bisher noch nicht gesehen. In "The World's a Little Blurry" ändert sich das jetzt aber. Die gerade erschienene Dokumentation erzählt Billies Weg zum Erfolg. Zu sehen ist aber nicht nur die heute 19-Jährige als Künstlerin, sondern auch als Mensch. Zum ersten Mal zeigt sie darin auch ihren Ex-Freund – und spricht offen über ihre gescheiterte Beziehung.

Zu Beginn der 144 Minuten langen Doku ist Billie noch liiert – und der Glückliche ist kein Unbekannter:

Zwischen 2018 und 2019 datete sie Brandon Adams, der als Rapper unter dem Künstlernamen 7:AMP bekannt ist. In einer Szene von The World's a Little Blurry telefonieren die beiden miteinander. "Ich liebe dich, und ich bin in dich verliebt", erzählt sie dem Musiker.

Am Ende der Doku sind Billie und Brandon nicht mehr zusammen. Ganz offen spricht die Singer-Songwriterin über den Grund für die Trennung: "Ich war einfach nicht glücklich. Ich wollte nicht dasselbe wie er und ich denke, das ist nicht fair für ihn." Sie gibt jedoch zu, noch immer Gefühle für ihn zu haben.

