Luke Mockridge (31) schippert mit Kapitän Florian Silbereisen (39) über die Weltmeere! Im vergangenen Jahr sorgte der Comedian für ordentlich Aufruhr beim Fernsehsender ZDF. Luke spielte der "Fernsehgarten"-Moderatorin Andrea Kiewel (55) einen Streich, indem er eine von Kindern geplante Show auf der Bühne präsentierte. Weil die Witze beim Publikum nicht gut ankamen, wurde der TV-Scherzkeks kurzerhand aus der Sendung geworfen. Doch ein dauerhaftes ZDF-Verbot hat dieser Auftritt wohl nicht nach sich gezogen: Luke hat bald einen Gastauftritt bei Das Traumschiff.

Wie Bild am Sonntag berichtete, ist der 31-Jährige Teil der Malediven-Ausgabe des beliebten Formats. Angeblich soll er vor wenigen Wochen zusammen mit Wayne Carpendale (43) für "Das Traumschiff" vor der Kamera gestanden haben. Luke spielt einen Koch und das Ergebnis können die Fans an Weihnachten und Neujahr bestaunen. Um eine offizielle Versöhnung nach dem "Fernsehgarten"-Gate soll es sich laut einer Sprecherin aber nicht handeln. "Luke Mockridges Auftritt im 'Fernsehgarten' und seine Gastrolle in 'Das Traumschiff' stehen in keiner Verbindung", heißt es in dem Statement.

Neben Luke wurden zuletzt schon einige andere hochkarätige Promigäste für die kommenden Episoden angekündigt. So wird die Let's Dance-Moderatorin Victoria Swarovski (27) beispielsweise in der Osterfolge als Tanzlehrerin Mia in See stechen. Collien Ulmen-Fernandes (39) gibt unterdessen ihr Debüt als Schiffsärztin Dr. Jessica Delgado.

ActionPress/ Dirk Zengel Luke Mockridge bei seinem Auftritt im "ZDF Fernsehgarten"

ZDF / Mirko Friebel Florian Silbereisen und die "Das Traumschiff"-Crew

Getty Images Victoria Swarovski bei "Let's Dance" 2021

