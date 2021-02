Sie zeigt sich bald von einer ganz anderen Seite: Victoria Swarovski (27) hat sich in den vergangenen Jahren als wahres Multi-Talent bewiesen. Neben Model-Jobs rockt die Beauty aber auch die große Bühne als Moderatorin bei Let's Dance an der Seite von Daniel Hartwich (42). Nun überrascht die Kristall-Erbin ihre Fans aber mit einer neuen Facette von sich: Victoria wird demnächst in einer Folge von Das Traumschiff zu sehen sein!

Und zwar schon am Ostersonntag, wie aus einer Pressemitteilung herausgeht! Neben Kapitän Parger alias Florian Silbereisen (39) wird die 27-Jährige in der Rolle der Tanzlehrerin Mia in See stechen, die in eine romantische Liebes-Story verwickelt ist. Doch Vicky ist nicht die einzige, die ihr Traumschiff-Debüt feiert. Auch Collien Ulmen-Fernandes (39) feiert ihren Einstand – sie wird die Schiffsärztin Dr. Jessica Delgado spielen.

Allerdings gibt es für diese Rolle eine Besonderheit. Nachdem Nick Wilder (68) im vergangenen Jahr sich endgültig von seiner Schiffsarzt-Rolle auf der MS Amadea verabschiedet hatte, übernahm kurzzeitig Schauspielerin Sina Tkotsch (30) die Rolle. Doch erst vor Kurzem bestätigte eine ZDF-Sprecherin gegenüber t-online.de: "Die Rolle der Schiffsärztin/des Schiffsarztes wird künftig immer wieder von wechselnden Personen ausgefüllt."

Victoria Swarovski, Moderatorin

Collien Ulmen-Fernandez beim Deutschen Fernsehpreis 2019

Nick Wilder und Sina Tkotsch bei "Das Traumschiff"

