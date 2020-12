Sie ist kaum wieder zu erkennen! Cher Lloyd (27) machte sich durch ihre Teilnahme in der siebten Staffel der britischen Castingshow The X-Factor einen Namen. Dort belegte sie den vierten Platz. Mit den erfolgreichen Alben "Sticks and Stones" sowie "Sorry I'm Late" festigte sie ihren Stand im Musik-Buisness. Vor allem zu Anfang ihrer Karriere waren schrille Outfits das Markenzeichen der Sängerin. Auch heute liebt es die Beauty noch, sich ausgefallen zu schminken. Doch jetzt überraschte sie ihre Fans mit einem ganz natürlichen Look: Im Netz präsentierte Cher sich ungeschminkt!

Auf Instagram teilte Cher ein ungewohntes Selfie von sich. Ganz ohne Make-up liegt die Brünette auf ihrer Couch und lächelt in die Kamera. Unter dem Bild erklärte sie ihren Followern den Grund für ihr natürliches Styling: "Oh, es ist nur einer dieser Tage. Ich hatte heute wirklich keine Lust, mich zu schminken, also habe ich es nicht getan."

Ihren Fans scheint der ungewohnte Anblick zu gefallen. Sie kommentierten das Pic mit vielen Herz-Emojis. "Du bist so hübsch", schwärmte ein Nutzer. Auch andere Komplimente wie "Du siehst wunderschön aus", bekam Cher zu lesen. Wie gefällt euch der natürliche Look der Musikerin? Stimmt unten in der Umfrage ab!

